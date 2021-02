Esporte Vila Nova é homenageado no Palácio das Esmeraldas Dirigentes, jogadores e o técnico Márcio Fernandes foram recebidos pelo governador Ronaldo Caiado (DEM), em encontro para parabenizar o Tigre pelo título da Série C

Jogadores, dirigentes e o técnico Márcio Fernandes representaram o Vila Nova, nesta quarta-feira (3), em encontro no Palácio das Esmeraldas, com o governador Ronaldo Caiado (DEM). O evento foi organizado para parabenizar o clube colorado pelo título da Série C, conquistado no último sábado (30 de janeiro). “Fico feliz de ver o clube como o Vila Nova se recuperando...