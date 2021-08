Esporte Vila Nova é eliminado da Copa do Brasil Sub-17 após derrota para o Jacuipense Time colorado foi derrotado por 3 a 1, nos pênaltis, e se despede do torneio nacional na 1ª fase

O Vila Nova foi eliminado da Copa do Brasil Sub-17 após ser superado pelo Jacuipense, nos pênaltis, nesta quarta-feira (18), por 3 a 1. No tempo regulamentar, no duelo disputado na Arena Cajueiro (Feira de Santana/BA), o Tigre ficou no empate por 1 a 1, após gols de Nicholas, para os donos da casa, e Riquelme, a favor da equipe goiana. Nas penalidades, Gabriel Caval...