Esporte Vila Nova é derrotado pelo Operário-PR em Ponta Grossa e fica ameaçado pelo Z4 da Série B Com postura reativa, Tigre não consegue criar jogadas e sofre, em cobrança de escanteio, gol de atleta que esteve no clube. Colorado pode perder três posições e ingressar na faixa do descenso até o fim da 15ª rodada

A bola aérea fez a diferença e o Vila Nova voltou a ser derrotado nesta Série B do Campeonato Brasileiro. Na noite desta sexta-feira (9), jogando no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa, no interior do Paraná, o Tigre perdeu para o Operário-PR por 1 a 0, em partida válida pela 15ª rodada da competição nacional, e está ameaçado pelo Z4. O gol do jogo foi marcad...