Esporte Vila Nova é derrotado pelo CRB na estreia da Copa São Paulo Equipe goiana perdeu para o Galo alagoano por 1 a 0, no duelo disputado no Estádio Municipal Hermínio Espósito

O Vila Nova perdeu na estreia da Copinha. Em Embu das Artes, no Estádio Municipal Hermínio Espósito, o Tigre foi superado, por 1 a 0, pelo CRB. O único gol da partida foi marcado pelo meia-atacante Ruan. Com o resultado o Vila Nova é o 3º colocado, sem pontos, do Grupo 16. Após a 1ª rodada, o CRB aparece na vice-liderança. O primeiro colocado da chave é o Taboão d...