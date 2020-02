Esporte Vila Nova é derrotado nos pênaltis e Ponte Preta avança na Copa do Brasil Após 0 a 0, Gilsinho erra pênalti e Tigre cai na competição nacional. Clube deixou de lucrar R$1,5 milhões

O Vila Nova empatou com a Ponte Preta em 0 a 0, nesta quinta-feira (27), no estádio Moisés Lucarelli, pela 2ª fase da Copa do Brasil. Na decisão de pênaltis, o Tigre perdeu por 4 a 3. Gilsinho errou a cobrança, e a equipe goiana foi eliminada na competição nacional. A partida foi nervosa. O momento de mudanças que vivem os clubes colocou pressão dos dois lados. Roger ...