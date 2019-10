Esporte Vila Nova é derrotado no Serra Dourada e afunda no Z-4 Tigre leva gols aos 35 e 47 minutos do 2º tempo, vê crescer ameaça de rebaixamento e terminará a rodada na penúltima colocação da tabela

O Vila Nova perdeu por 2 a 0 para o Brasil de Pelotas, na noite desta terça-feira (29), no estádio Serra Dourada. Em jogo morno, Tigre viu equipe gaúcha abrir o placar com Ari, aos 35 minutos do 2º tempo, e aumentar com Bruno Aguiar, aos 47. Com o resultado, o Tigre mantém 31 pontos e terminará a rodada no penúltimo lugar da tabela. Criciúma ou São Bento ultrapassará o Vila...