Esporte Vila Nova é a “Liga dos Campeões” da torcida? Time colorado terá concorrência de audiência com final de torneio europeu, mas torcida ressalta importância de apoio para bater Londrina, em casa

O duelo entre o Vila Nova e o Londrina, neste sábado (1º), às 16h30, no Serra Dourada, pela 6ª rodada da Série B do Brasileiro, terá como concorrente de horário e atenção dos amantes de futebol aquele que é visto como o jogo mais importante do ano - a decisão da Liga dos Campeões, considerada principal competição de clubes do mundo, que ocorrerá em Madri, na Espanha, às ...