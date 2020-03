Esporte Vila Nova define valores dos ingressos para partida contra Anápolis Entradas (inteiras) custam R$ 60 (setor A) e R$ 30 (setor B) para confronto de sábado (14), pela décima rodada do estadual

O Vila Nova iniciou a venda de ingressos para o confronto contra o Anápolis, que será disputado às 16 horas de sábado (14), no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, pela 10ª rodada do Goianão 2020. Os bilhetes variam de R$ 15 a R$ 60. Para ocupar o setor A - destinado aos sócios-torcedores ouro -, os ingressos custam R$ 60 (inteira). Com duas apostas da Timemania, com o ...