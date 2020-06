Esporte Vigilância Sanitária aprova Flamengo e vê 11 infrações em CTs de rivais cariocas Foi estabelecido um prazo, não divulgado, para as equipes corrigirem as falhas a tempo de uma segunda vistoria

Favorável ao retorno do Campeonato Carioca, o Flamengo vem seguindo os protocolos de saúde em suas dependência, de acordo com a Vigilância Sanitária ligada à prefeitura do Rio de Janeiro. A entidade vistoriou o Centro de Treinamento rubro-negro e avaliou que o local "estava em conformidade com as regras" sanitárias relacionadas à pandemia do novo coronavírus. No entant...