Esporte Vigilância Sanitária aprova 1ª experiência, mas faz alerta para próximos jogos com torcida Fiscal que esteve no OBA para o primeiro jogo com torcedores não fez notificação, mas prevê que número maior de pessoas pode gerar desrespeito ao protocolo de volta da torcida

O primeiro jogo com torcida no estádio em Goiânia teve a volta do público aprovada inicialmente pela Vigilância Sanitária, que fiscalizou o retorno dos torcedores à uma praça esportiva. A vitória do Vila Nova de 2 a 1 sobre o Atlético-GO, pelo Campeonato Goiano Sub-20, teve a presença de 106 colorados, mas o fiscal José Emanoel acredita que um número maior de pessoas ...