Esporte Vigilância relata aglomerações no OBA, e clube aguarda relatório para corrigir erros Fiscal que esteve no OBA na terça (21) percebeu aglomerações na entrada da torcida, arquibancadas e nas filas do bar

O Vila Nova aguarda o relatório que será produzido pela Vigilância Sanitária após evento-teste com torcida, no estádio no empate sem gols com o Confiança, na terça-feira (21), para fazer correções para as próximas partidas da equipe como público no OBA. O fiscal que esteve na praça esportiva para acompanhar o comportamento do público percebeu aglomerações no local...