Esporte Vigilância elogia correções do Goiás, mas volta a relatar cenas de aglomerações Três fiscais estiveram na Serrinha para acompanhar o clássico entre Goiás e Vila Nova pela Série B

Fiscais da Vigilância Sanitária voltaram a fazer alertas sobre cenas de aglomerações no segundo jogo com torcida do Goiás em meio à pandemia. Três funcionários do órgão estiveram na Serrinha, nesta sexta-feira (24), para conferir se o clube cumpriu com os itens da nota técnica que permite a volta do público aos estádios. Os fiscais não quiseram gravar entrevista...