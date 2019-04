Esporte Victor Ferraz promete Santos no ataque contra Vasco e já mira título brasileiro Peixe venceu o time carioca por 2 a 0 no jogo de ida da quarta fase de Copa do Brasil e joga pelo empate, fora de casa, nesta quarta-feira (24)

O lateral-direito Victor Ferraz esbanjou otimismo, nesta segunda-feira, ao analisar o futuro do Santos na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro. Para o capitão da equipe, o time deve desprezar a vantagem obtida no primeiro jogo diante dos cariocas, vencido por 2 a 0, e atacar o adversário, quarta-feira, às 19h15, em São Januário, pelo duelo de volta da quarta fase. ...