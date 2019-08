Esporte Victor Ferraz exalta peso de clássico e chance de bater um 'postulante ao título' Peixe enfrenta o São Paulo, neste sábado (10), no Morumbi, às 17 horas

Mais do que um clássico, o lateral-direito Victor Ferraz, capitão do Santos, considera o jogo deste sábado, às 17 horas, no Morumbi, diante do São Paulo, um duelo contra um dos times a serem batidos pelo Santos na briga pelo título brasileiro. "Clássico é muito importante. Considero o São Paulo um adversário direto, pelo elenco, treinador e contratações. Sempre consid...