O Goiás treina em Trindade desde quinta-feira (2) e seguirá no município vizinho de Goiânia até o próximo domingo. O atacante Victor Andrade, de 24 anos, elogiou a estrutura do Centro Esportivo Wilson Goiano e o esforço do clube esmeraldino para deixar o local parecido com o centro de treinamento esmeraldino.

"É muito boa (a estrutura). Eu não conhecia o CT do Wilson Goiano, é um campo muito bom, muito parecido com o nosso. O estafe trouxe tudo o que é preciso para que nos sentíssemos em casa", destacou o jogador.

Para Victor Andrade, o deslocamento de aproximadamente 30 quilômetros para chegar ao novo local de treino não é problema para os jogadores. Neste aspecto, o atacante esmeraldino prefere exaltar o sacrifício dos funcionários do clube.

"Entendemos, pois está todo mundo se sacrificando, não só os atletas, para os atletas isso é o de menos. Todo nosso estafe, os massagistas, para eles é muito pior. Dou muito valor a todos que montaram essa estrutura para nós", salientou.

O atacante está satisfeito com a retomada das atividades no clube e acredita que o Goiás vai voltar mais forte. "Antes da parada o nosso time estava em uma crescente muito boa, estávamos muito confiantes e muito unidos. Esse retorno ajudou muito, apesar das dificuldades o Goiás conseguiu ajustar para retomarmos os treinos, mas estamos pegando o mesmo ritmo anterior à parada", ressaltou Victor Andrade.