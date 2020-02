Esporte Victor Andrade comemora estreia com gol pelo Goiás e valoriza companheiros Atacante foi o grande destaque esmeraldino no empate em 1 a 1 contra o Goianésia, na Serrinha, pela quinta rodada do estadual

A estreia de Victor Andrade não poderia ser melhor. O atacante, que fez seu primeiro jogo pelo Goiás neste sábado (08), marcou o gol alviverde no empate com o Goianésia, sendo o destaque individual do jogo. "Para jogar bem, preciso da ajuda dos companheiros, então o destaque é coletivo. Todos me deram suporte para desempenhar minhas características em campo. Gosto ...