Esporte Vice-presidente do West Ham sugere que temporada do Inglês seja declarada 'nula' Campeonato Inglês e outros torneios no país foram suspensos, inicialmente, até o dia 3 de abril. Na Premier League, o Liverpool lidera com 89 pontos

Karren Brady, vice-presidente do West Ham, fez uma sugestão controversa: em sua coluna publicada no jornal britânico The Sun, ela sugeriu que a atual temporada do Campeonato Inglês seja considerada "nula e sem efeito" se o torneio, que está paralisado em razão da pandemia de coronavírus, não for retomado. Com isso, a competição seria encerrada sem ter um campeão. ...