Esporte Vice-presidente do Inter relata ameaça de morte em camarote do Palmeiras Roberto Melo diz que ameaças vieram de torcedores que estavam num camarote de empresa de segurança

O vice-presidente de futebol do Internacional, Roberto Melo, relatou que ele e outros dirigentes do clube foram ameaçados de morte no Allianz Parque, nesta quarta-feira, durante a vitória do Palmeiras por 1 a 0, no confronto de ida das quartas de final da Copa do Brasil. "Foi lamentável o tratamento que recebemos no camarote aqui do Palmeiras. É um grande estádio, ma...