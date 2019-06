Esporte Vice-presidente do Barcelona nega interesse em retorno de Neymar "É provável que Neymar queira voltar ao Barça, mas nós, do conselho de diretores, não consideramos esta possibilidade", disse Jordi Cardoner

O vice-presidente do Barcelona, Jordi Cardoner, afirmou nesta quinta-feira que o clube não tem interesse no retorno de Neymar, algo que vem sendo especulado pela imprensa espanhola nas últimas semanas. De acordo com o dirigente, a volta do atacante não está sendo discutida pela diretoria. "O que está correto, até agora, é o que li, ouvi. O que parece certo é que...