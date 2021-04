Esporte Vice-líder da chave, Grêmio Anápolis pega Iporá em ascensão

Grêmio Anápolis e Iporá disputarão uma das vagas à semifinal do Goianão 2021 num dos duelos que reunirá clubes do interior. Cada um chega com trunfos diferentes à fase de quartas de final. Na atual temporada, por estarem em grupos diferentes, não se enfrentaram. O Grêmio Anápolis espera tirar proveito do fato de decidir em casa,no Estádio Jonas Duarte, após ficar em 2º lugar no ...