Esporte Vice em Madri, Tsitsipas sobe para 7º no ranking; Djokovic e Osaka seguem líderes Ranking foi atualizado após a semana de jogos em Madri, na Espanha. Oito brasileiros estão entre os 500 melhores do Mundo

A semana de jogos em Madri, na Espanha, não mexeu na liderança dos rankings da ATP e da WTA, atualizados nesta segunda-feira (13), mas causou muitas mudanças no Top 10 das duas listas do tênis - o grego Stefanos Tsitsipas subiu para sétimo com o vice-campeonato. Entre os homens, o sérvio Novak Djokovic segue tranquilo na ponta com o título do Masters 1000 e, no feminino, a...