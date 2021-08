Esporte Vice do Vila Nova espera que ‘espírito de guerra’ continue Leandro Bittar disse que jogadores passaram a se cobrar mais após saída de Hemerson Maria e espera que comportamento siga nas próximas rodadas da Série B

O vice-presidente do Vila Nova, Leandro Bittar, revelou em coletiva depois da vitória sobre o Avaí que os jogadores do time colorado estão se cobrando para reagir na Série B e o dirigente espera que o comportamento apresentado no triunfo desta quarta-feira (25) siga na sequência da competição. “A cobrança parte de cada atleta, fazer reflexão, se cobrar e cobrar os outr...