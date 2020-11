Esporte Vice do Atlético-MG cobra respeito após festa de braço-direito de Sampaoli Do início da semana até agora já são 20 infectados pelo novo coronavírus na Cidade do Galo

Os bastidores do Atlético-MG se inflamaram após se tornar pública a informação de que o gestor de futebol Gabriel Andreata, considerado braço direito do técnico Jorge Sampaoli, promoveu uma festa uma semana antes do surto de Covid-19 no clube. Por causa dos casos positivos de coronavírus no elenco alvinegro, o Atlético jogou desfalcado e perdeu para o Athletico-PR nesta ...