Viña testa positivo para Covid-19 no Uruguai; Palmeiras chega a seis casos

A Associação Uruguaia de Futebol anunciou hoje (15) que Matías Viña foi diagnosticado com a Covid-19, após exames na chegada de delegação a Montevidéu. É o sexto jogador do Palmeiras a testar positivo para a doença nesta semana. De acordo com o documento publicado pela federação uruguaia, o lateral esquerdo está em bom estado de saúde e foi colocado em isolamento desde ...