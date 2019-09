Esporte Vettel vence em Cingapura, encerra jejum na Fórmula 1 e Ferrari faz dobradinha A última vez que o alemão havia subido no lugar mais alto do pódio foi no GP da Bélgica de 2018

O GP de Cingapura foi marcado por encerramento de jejuns importantes. O alemão Sebastian Vettel venceu a corrida no traçado asiático neste domingo e voltou a triunfar na Fórmula 1 após mais de um ano, ou 22 corridas. A última vez que havia subido no lugar mais alto do pódio foi sido no GP da Bélgica de 2018. O segundo colocado foi o monegasco Charles Leclerc, da...