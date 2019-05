Esporte Vettel vê Ferrari inferior, mas promete reação no GP de Mônaco Tetracampeão da F-1, Vettel é o 4º colocado na classificação geral, com 64 pontos, atrás do holandês Max Verstappen, da Red Bull. Leclerc é o 5º e tem 57 pontos

Com um desempenho abaixo do esperado, a Ferrari tentará vencer o GP de Mônaco, neste fim de semana, para não deixar a Mercedes, equipe hegemônica neste início de temporada da Fórmula 1, disparar ainda mais no Mundial de Pilotos e de Construtores. O alemão Sebastian Vettel admitiu nesta quarta-feira (22) que o rendimento da escuderia italiana tem sido ruim e sinali...