Esporte Vettel tem futuro incerto na F1, mas nega deixar Ferrari em 2020 Tetracampeão também deixa o futuro em aberto, mas nega que irá correr apenas por esporte ou por dinheiro, afirmando que esse nunca foi o objetivo na categoria

Sebastian Vettel, piloto da Ferrari, não teve seu contrato renovado para a temporada de 2021. Na equipe italiana desde 2015, chegou com o status de tetracampeão pela Red Bull, mas não conseguiu angariar voos mais altos por Maranello. O alemão está sendo muito criticado pelo péssimo começo de temporada. Com um 10º lugar no GP da Áustria e um abandono no GP da Est...