Esporte Vettel supera Hamilton no fim e fatura a pole do GP do Canadá

A 56ª pole da carreira do alemão Sebastian Vettel foi obtida no último instante do treino qualificatório para o GP do Canadá, neste sábado, pegando de surpresa os presentes ao Circuito Gilles Villeneuve, em Montreal, que já esperavam por um novo primeiro lugar no grid para o líder do campeonato, o britânico Lewis Hamilton. Com o tempo de 1min10s240, o piloto da Fer...