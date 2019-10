Esporte Vettel reage e é o mais rápido do dia nos treinos livres do GP do México O piloto da Ferrari anotou 1min16s607 na segunda sessão de sexta-feira (25) e superou o tempo 1min17s327, registrado pelo inglês Lewis Hamilton

Sebastian Vettel reagiu ao longo desta sexta-feira (25) e terminou o dia liderando os treinos livres do GP do México de Fórmula 1. O piloto da Ferrari desbancou a Mercedes e anotou 1min16s607 na segunda sessão, superando o tempo 1min17s327, registrado pelo inglês Lewis Hamilton no primeiro treino do dia no Autódromo Hermanos Rodríguez. Com pneus macios, como fez a ...