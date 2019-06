Esporte Vettel lidera e Ferrari mantém domínio no terceiro treino livre em Montreal

A dobradinha da Mercedes no primeiro treino livre do Grande Prêmio do Canadá de Fórmula 1, na última sexta-feira, foi o único momento de protagonismo da equipe alemã, até o momento, no fim de semana do Circuito Gilles Villeneuve. A partir do segundo treino livre, quem passou a dar as cartas foi a Ferrari. Fato que se repetiu na terceira atividade da pista neste ...