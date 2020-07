Esporte Vettel diz que aceitaria vaga na Red Bull Problema para o alemão é que a Red Bull não parece estar muito disposta a apostar nele

Sem equipe para a temporada de 2021 da Fórmula 1 após a confirmação de sua saída da Ferrari no final deste ano, o alemão Sebastian Vettel perdeu uma chance nesta semana com a Renault confirmando a volta do espanhol Fernando Alonso para o lugar do australiano Daniel Ricciardo, que vai para a McLaren. Nesta quinta-feira, em entrevista coletiva para o GP da Estíria, nome d...