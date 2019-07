Esporte Vettel admite erros e garante motivação elevada na Ferrari e na F-1 Foi no circuito alemão de Hockenheim, na temporada passada, que o piloto perdeu a liderança do campeonato diante da sua torcida e viu Lewis Hamilton assumir a ponta

Sebastian Vettel voltará neste fim de semana ao palco de sua maior frustração na temporada passada na Fórmula 1: Hockenheim. Foi no circuito alemão, diante de sua torcida, que ele perdeu a liderança do campeonato e viu Lewis Hamilton assumir a ponta para encaminhar o quinto título. Mesmo com estas memórias em mente, o piloto da Ferrari afirmou nesta quinta-feira que m...