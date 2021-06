Esporte Verstappen vence GP da Estíria sem dificuldades e consolida liderança da F1 Com a quarta vitória no ano, o piloto da Red Bull soma 156 pontos e abriu 18 de vantagem sobre Lewis Hamilton, da Mercedes

O holandês Max Verstappen, que largou na primeira posição no circuito de Spielberg, manteve a liderança durante toda a prova e venceu o GP da Estíria neste domingo (27), consolidando sua liderança no Mundial. Com a quarta vitória no ano, o piloto da Red Bull soma 156 pontos e abriu 18 de vantagem sobre Lewis Hamilton, da Mercedes, que chegou em segundo lugar e tem ...