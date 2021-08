Esporte Verstappen vence GP da Bélgica de F1 após 'correr' somente quatro voltas O GP da Bélgica, previsto para começar às 10h deste domingo (29), só começou às 13h17 (de Brasília) após adiamento por causa da forte chuva no circuito de Spa-Francorchamps

Em uma prova totalmente atípica, com mais de três horas de atrasos para largada em razão de uma forte chuva, o holandês Max Verstappen foi declarado o vencedor do GP da Bélgica após ele e os demais pilotos completarem quatro voltas protocolares atrás do safety car, neste domingo (29). George Russell, da Williams, e Lewis Hamilton, da Mercedes, completaram o pódio. O GP da ...