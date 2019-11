Após ser o mais rápido no primeiro treino livre do GP dos Estados Unidos de Fórmula 1, na sexta-feira, Max Verstappen voltou ao topo da tabela de tempos na terceira sessão, neste sábado, a poucas horas do treino classificatório. O holandês desbancou o alemão Sebastian Vettel. O inglês Lando Norris surpreendeu ao completar o trio dos mais velozes da sessão.



O piloto da Red Bull cravou o segundo melhor tempo do fim de semana até agora, com 1min33s305, em uma disputa direta com a Ferrari de Vettel. Só não foi mais veloz que Lewis Hamilton, que anotou 1min33s232 na segunda sessão, ainda na sexta-feira.



Verstappen vem em grande forma na temporada. Ele chegou a faturar a pole position no GP do México, mas perdeu a posição ao ser punido pelos comissários. Nos EUA, ele vem sendo o piloto com maior regularidade nos três treinos livres. Neste sábado, ele abriu disputa direta com Vettel, que não passou de 1min33s523.



Norris, da McLaren, obteve um inesperado terceiro tempo ao registrar 1min33s818. O trio deixou para trás a dupla da Mercedes, protagonista da temporada. O finlandês Valtteri Bottas obteve a quarta marca, com 1min33s904. E foi seguido de perto por Hamilton, com 1min33s923.



Como aconteceu no México, a dupla concentrará todas as atenções na corrida deste domingo. Isso porque o piloto inglês terá mais uma chance de sacramentar o título. Para confirmar o hexacampeonato, Hamilton precisa chegar em 8º ou em 9º, se obtiver a volta mais rápida, mesmo que Bottas vença a corrida. No ano passado, o inglês foi o pole posittion.



Um dos seus principais rivais nesta temporada, o monegasco Charles Leclerc praticamente não treinou. Logo no início, ele parou na área de escape por conta de problemas no motor, aparentemente danificado. Não chegou a registrar tempo. E ainda forçou o acionamento do safety car virtual na sessão.



O Top 10 do terceiro treino livre teve ainda o tailandês Alexander Albon, da Red Bull, na sexta colocação, com 1min33s983. Ele foi seguido pelo espanhol Carlos Sainz Jr. (1min34s408), da McLaren, pelo finlandês Kimi Raikkonen (1min34s513), da Alfa Romeo, pelo francês Pierre Gasly (1min34s517), da Toro Rosso, e pelo australiano Daniel Ricciardo (1min34s774), da Renault.



O treino que vai definir o grid de largada será realizado às 18 horas deste sábado (horário de Brasília). A corrida está marcada para as 16h10 deste domingo, em Austin, no Texas.