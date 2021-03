Esporte Verstappen supera Hamilton e larga na pole no GP do Bahrein de F1 Com 1m28s997, o holandês superou o rival da Mercedes, que teve 1m29s385 como seu melhor tempo na classificação

O piloto holandês Max Verstappen, da Red Bull, bateu neste sábado (28) o atual campeão da categoria, o inglês Lewis Hamilton, da Mercedes, no primeiro treino classificatório da temporada 2021 da F1 e irá largar na pole no GP do Bahrein, no domingo (28), às 12h (Band e Bandsports). "Parabéns ao Max, foi muito rápido na última volta! Eu absolutamente dei tudo o que ...