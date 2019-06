Esporte Verstappen passa Leclerc no fim, vence na Áustria e quebra sequência da Mercedes GP da Áustria é considerado, até o momento, a melhor corrida da atual temporada

Na melhor corrida da atual temporada da Fórmula 1, o holandês Max Verstappen conquistou uma vitória notável neste domingo no GP da Áustria ao unir coragem, técnica e arrojo em suas ultrapassagens. A mais impressionante delas aconteceu sobre o então líder Charles Leclerc, da Ferrari, a duas voltas do fim, e garantiu o triunfo no circuito Red Bull Ring, em Spielberg. ...