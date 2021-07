Esporte Verstappen lidera 1º treino, mas Hamilton se recupera em 2ª sessão no GP da Áustria Os pilotos voltam à pista neste sábado (3), às 7h (de Brasília), para o terceiro treino livre. O treino classificatório está marcado para começar logo depois, às 10h

Lewis Hamilton, da Mercedes, foi o mais rápido nos primeiros treinos livres do Grande Prêmio da Áustria de Fórmula 1, no Red Bull Ring, em Spielberg. O britânico fez 1min04s523 em sua melhor volta, na segunda sessão desta sexta-feira (2). Hamilton se recuperou após anotar apenas o sétimo tempo no primeiro tempo livre. Na segunda parte dos treinos, o britânico foi se...