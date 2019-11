Esporte Verstappen fatura a 2ª pole da carreira e larga na frente no GP do Brasil Piloto da Red Bull fez a volta mais rápida no autódromo de Interlagos. Hamilton largará em 3º

Max Verstappen conquistou, neste sábado, a pole position do GP do Brasil de Fórmula 1. Com tempo seco e sol em São Paulo, o piloto da Red Bull fez a volta mais rápida no autódromo de Interlagos, em 1min07s508. É a segunda vez na carreira que o holandês vai largar na primeira posição. Ao seu lado estará o alemão Sebastian Vettel, da Ferrari (1min07s631). O hexacampeão...