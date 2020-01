Esporte Verstappen estende contrato com a Red Bull até 2023 Renovação coloca fim às especulações sobre transferências do piloto de 22 anos para equipes maiores

De olho no futuro, a Red Bull assegurou a permanência de Max Verstappen na equipe, nesta terça-feira (7). O time austríaco, um dos principais da Fórmula 1, estendeu o contrato do piloto holandês até 2023, colocando fim às especulações sobre possíveis transferências do atleta de 22 anos para equipes maiores, como Ferrari e Mercedes. Verstappen tinha vínculo somente até o...