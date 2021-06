Esporte Verstappen e Hamilton vacilam e Pérez vence no Azerbaijão Apesar da batida, que custou a vitória no Azerbaijão, o piloto holandês segue na ponta do Mundial, com 105 pontos

A três voltas do fim do GP do Azerbaijão, o pneu esquerdo traseiro do carro de Max Verstappen estourou sozinho, o holandês bateu no muro e deixou escapar uma vitória certa neste domingo (6). Ainda frustrado por correr o risco de perder a liderança do campeonato, ele viu dos boxes Lewis Hamilton vacilar na relargada, sair do traçado da pista e deixar o caminho livre ...