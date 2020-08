Esporte Verstappen alia estratégia e velocidade e bate Mercedes no GP dos 70 anos Piloto da Red Bull superou Hamilton, que terminou em segundo lugar

O inesperado aconteceu e as dominantes Mercedes foram batidas em Silverstone. O feito coube a Max Verstappen, que aliou uma planejamento que começou ainda no sábado e foi completado com velocidade e consistência no GP dos 70 Anos. O segundo lugar ficou com Lewis Hamilton, que passou o companheiro Valtteri Bottas nas voltas finais. &nb...