Esporte Verratti diz que PSG não deve seguir com Neymar se ele deseja sair O meio-campista italiano argumentou que, em casos como o do atacante brasileiro, a equipe chegue a um acordo financeiro interessante, negociando o atleta que pretende buscar novos ares

Companheiro de Neymar no Paris Saint-Germain, Marco Verratti defendeu, nesta segunda-feira, que o clube não deve manter no elenco um jogador insatisfeito. O meio-campista italiano argumentou que, em casos como o do atacante brasileiro, a equipe chegue a um acordo financeiro interessante, negociando o atleta que pretende buscar novos ares. "Acho que se um jogador ...