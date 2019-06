Esporte Vereadora de Goiânia pede alteração no horário dos servidores durante Copa do Mundo Feminina Caso seja aceito, o funcionalismo municipal terá horário especial em dias de jogos da seleção brasileira

A vereadora Sabrina Garcêz (sem partido) protocolou pedido propondo ajuste no horário do funcionalismo público de Goiânia durante os jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo Feminina, que inicia nesta sexta-feira (7), na França. Caso a proposta seja aceita, os servidores municipais terão horário diferenciado em dias de jogos. “Essa flexibilização é obse...