Esporte 'Verdadeiro filme de terror', descreve Mattos sobre apuro em voo do Palmeiras Jogadores e estafe do clube paulista enfrentaram problemas com o voo e estão atualmente em Buenos Aires, onde esperam por nova oportunidade para ir até o local do duelo

