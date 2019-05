Esporte Venus vence e encara irmã Serena em Roma; Azarenka também estreia com vitória Para vencer em sua estreia, a tenista de 38 anos sofreu. Ela precisou de nove match points para superar a belga Elise Mertens pelo placar de 2 sets a 1, com parciais de 7/5, 3/6 e 7/6 (7/4), em uma batalha de 3h03min

Ex-líderes do ranking, a norte-americana Venus Williams e a bielo-russa Victoria Azarenka venceram em suas estreias no Torneio de Roma, na Itália. Venus, na segunda rodada, vai encarar a irmã Serena, que voltou às quadras com triunfo também nesta segunda-feira após 45 dias. Para vencer em sua estreia, a tenista de 38 anos sofreu nesta tarde. Ela precisou de nada men...