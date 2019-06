Esporte Venezuela e Peru estreiam com 0 a 0 para 13 mil pessoas na Arena Grêmio Na próxima rodada da chave, a Venezuela volta a campo para enfrentar o Brasil, na Arena Fonte Nova. Já o Peru vai encarar a Bolívia, no Maracanã

Diante de uma Arena Grêmio com pouco mais de 13 mil torcedores, Venezuela e Peru não saíram do 0 a 0 na estreia das equipes na Copa América, em Porto Alegre, neste sábado (15). Em jogo válido pelo Grupo A do torneio continental, o mesmo do Brasil, as seleções fizeram um jogo apenas morno, que teve como ponto alto dois gols peruanos anulados pelo VAR (arbitragem de vídeo). ...