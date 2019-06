Esporte Venezuela derrota a Bolívia no Mineirão e avança às quartas da Copa América A Venezuela se beneficiou da goleada da seleção brasileira em cima dos peruanos por 5 a 0, no outro jogo do Grupo A, para passar ao mata-mata na segunda posição da chave, com cinco pontos

Depois de empatar sem gols contra Peru e Brasil, a Venezuela desencantou na Copa América ao derrotar a Bolívia por 3 a 1, neste sábado, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. Autor de dois gols, o atacante Darwin Machís foi o nome do jogo e conduziu os venezuelanos à vitória que garantiu a equipe nas quartas de final do torneio sul-americano. A Venezuela se benefici...