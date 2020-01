Esporte Venda de Michael é a maior da história do Goiás Atacante acertou com o Flamengo por 7,5 milhões de euros (R$ 34 milhões) e supera a venda de Wellinton, que em 2007 se transferiu para o Spartak Moscow por 6 milhões de euros

A venda do atacante Michael, do Goiás para o Flamengo, é a maior da história do time esmeraldino. Por 7,5 milhões de euros (cerca de R$ 34 milhões), a transferência do atacante de 23 anos superou a saída do, também atacante, Welliton, que em 2007 acertou com o Spartak Moscow, da Rússia, por 6 milhões de euros. Na lista das maiores transferências do Goiás est...