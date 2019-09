Esporte Venda de jogadores em 2019 movimenta R$ 976 milhões no futebol brasileiro O montante foi arrecadado com a venda de 91 atletas

De 1.º de janeiro a 31 de julho, a venda de jogadores do Brasil para o exterior movimentou 213 milhões de euros (R$ 976 milhões). Os dados fazem parte do Raio-X do Mercado 2019, divulgado pela CBF. O montante foi arrecadado com a venda de 91 jogadores. Os principais destaques do mercado no período foram o lateral-esquerdo Renan Lodi, vendido pelo Atlhetico-PR por 20 milh...